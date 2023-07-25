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Литва закупить танків на €2 млрд

25 липня 2023, 15:58
Литва закупить танків на €2 млрд
Фото: ru.delfi.lt
Головний радник литовського президента Кястутіс Будріс заявив, що країна планує придбати танків на рекордні для країни 2 мільярди євро.

Про це пише Delfi.

"Це стане однією з найбільших закупівель Литви – не тільки для армії, а й для Литви загалом. Йдеться про 2 млрд євро – включно не тільки з вартістю танків, а й з боєприпасами, логістикою, постачанням. Це велика закупівля", – заявив Кястутіс Будріс.

Вчора, 24 липня, після засідання Держради з оборони міністр національної оборони Арвідас Анушаускас згадав, що найближчим часом з німецькими виробниками буде підписано протокол про наміри щодо закупівлі танків.

Сьогодні Будріс повідомив, що наразі не ухвалено рішення, які саме танки закуплятиме Литва.

Командувач литовської армії Вальдемарас Рупшис ще в травні оголосив про формування легкої піхотної дивізії у складі трьох бригад і танкового батальйону в Литві.

"Формування танкового батальйону необхідне країні, незалежно від рішення про створення литовської дивізії", – наголосив Рупшис.

Литватанки

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