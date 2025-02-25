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Литва зібрала понад €5,5 млн на дрони для України

25 лютого 2025, 18:57
Литва зібрала понад €5,5 млн на дрони для України
Фото: www.ekathimerini.com
Акція завершилася 24 лютого
У Литві завершилася третя акція солідарності "Radarom!" для закупівлі безпілотників для України, в межах якої зібрали понад 5 млн євро.
 
Про це повідомляє LRT.
 
Як зазначається, акція завершилася 24 лютого.
 
За допомогою цієї акції вдалося зібрати 5 млн 614 тисяч євро від литовських громадян та бізнесу. Проте це ще не остаточна сума, адже вона буде скоригована після того, як будуть отримані всі корпоративні пожертви.
 
Зібрані гроші підуть на закупівлю безпілотників та засобів боротьби з дронами литовського та українського виробництв.
 
До того ж литовські підприємства та організації також активно долучилися до кампанії, пожертвувавши майже третину від загальної суми збору.
 
За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші було закуплено 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1 141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.
дронивійна в Україніросія окупанти

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