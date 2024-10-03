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Литва зупинила на кордоні транзитний російський поїзд із "Z-символікою"

03 жовтня 2024, 20:53
Литва зупинила на кордоні транзитний російський поїзд із
Персонал поїзда не зміг пояснити литовським прикордонникам, звідки взялися написи на вагонах.

До Литви 2 жовтня на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд москва – Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка.

Про це 3 жовтня, повідомила Служба охорони державного кордону Литви (VSAT).

Зазначається, що на одному з вагонів прикордонники помітили символи російського вторгнення до України, літеру Z та напис ZOV. На іншому вагоні був напис російською мовою: "Вільнюс – місто росії". Персонал поїзда не зміг пояснити прикордонникам, звідки взялися ці написи.

Начальнику поїзда та його підлеглим довелося стирати написи, в іншому разі литовські прикордонники відмовлялися пропускати вагони через кордон. Лише після очищення вагонів прикордонники дозволили продовжити маршрут..

У Литві з весни 2022 року заборонене використання так званої "георгіївської" стрічки та букв Z і V, які стали символами повномасштабного вторгнення росії в Україну.
війна в Україніросія окупантиЛитва

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