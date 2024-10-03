Литва зупинила на кордоні транзитний російський поїзд із "Z-символікою"
До Литви 2 жовтня на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд москва – Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка.
Про це 3 жовтня, повідомила Служба охорони державного кордону Литви (VSAT).
Зазначається, що на одному з вагонів прикордонники помітили символи російського вторгнення до України, літеру Z та напис ZOV. На іншому вагоні був напис російською мовою: "Вільнюс – місто росії". Персонал поїзда не зміг пояснити прикордонникам, звідки взялися ці написи.
Начальнику поїзда та його підлеглим довелося стирати написи, в іншому разі литовські прикордонники відмовлялися пропускати вагони через кордон. Лише після очищення вагонів прикордонники дозволили продовжити маршрут..