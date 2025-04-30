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ПОЛІТИКА

Литва звинувачує Угорщину в блокуванні вступу України до ЄС

30 квітня 2025, 19:36
Литва звинувачує Угорщину в блокуванні вступу України до ЄС
Фото: з вільного доступу
Європейська комісія шукає шляхи вирішення цієї ситуації.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив незадоволення тим, що процесу вступу України до Європейського Союзу перешкоджає Угорщина.

Його слова цитує LRT.

Очільник МЗС Литви сказав, що процес вступу України в ЄС "зазнає перешкоджань та компрометується".

"Прогрес України наразі очевидний, Європейська комісія не має щодо цього жодних сумнівів. [Прогрес України] повинен відповідати всім умовам для відкриття першого блоку розділів, а ми не можемо цього зробити. І в цьому полягає проблема", – сказав він.

Тому, за його словами, зараз Європейська комісія шукає шляхи вирішення цієї ситуації.

"А в нинішніх умовах гратися і пристосовуватися до правил, нав'язаних нам Угорщиною, ну, вибачте, тоді ми як організація не функціонуємо і можемо взагалі закрити питання розширення", – зазначив Будріс.

Він також зазначив, що подальше розширення ЄС без України неможливе.

"Якщо в ЄС не буде України, це означатиме, що розширення ЄС не відбудеться", – додав він.

УгорщинаЄврокомісіяЛитваЄС. Україна

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