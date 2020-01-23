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Люди могли заразитися новим коронавірусом з Китаю від змій — дослідження

Носіями нового коронавірусу є два види плазунів — китайська кобра і багатосмугий крайт
Китайські вчені з’ясували, що новий коронавірус з Китаю може бути гібридом вірусів кажанів та змій, який мутував в організмі плазунів.
Люди могли заразитися новим коронавірусом з Китаю від змій — дослідження

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Medical Virology,передає "Громадське".

Спеціалісти порівняли геном нового коронавірусу та геноми понад 200 інших вірусів. Вони з’ясували, що 2019-nCoV — це гібрид двох коронавірусів, один з яких раніше знаходили в організмі кажанів. Другий вірус вчені раніше не знаходили, однак сам гібрид, скоріш за все, з’явився близько 2 років тому в організмі змій.

Дослідники припускають, що вони заразилися від кажанів, в їхньому організмі два віруси мутували, внаслідок чого з’явився новий, яким згодом заразилися люди.

Носіями нового коронавірусу є два види плазунів — китайська кобра (Naja atra) і багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus). На думку спеціалістів, люди могли заразитися вірусом на зараз закритому гуртовому ринку Хуанань в Китаї, на якому продавали зокрема змій і кажанів.

Нагадаємо, що у Південній Кореї підтвердили перший випадок зараження новим типом коронавірусу, спалах якого раніше охопив місто в Китаї.

 
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23 01 2020 16:00
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