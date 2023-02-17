Люксембург передасть Україні велику партію зброї

Люксембург вже вичерпав можливості свого арсеналу для допомоги ЗСУ, тому закуповує зброю для України в інших країнах.

Після російського вторгнення Люксембург, сповнений рішучості зробити більший внесок, вирішив використати своє значне багатство, щоб спробувати купити зброю для України на відкритому ринку.

Про це пише The New York Times.

Видання нагадує, що збройні сили Люксембургу з населенням 645 000 осіб складаються з менш ніж 1000 військовослужбовців, одного вантажного літака, двох гелікоптерів, що використовуються спільно з поліцією, та менш як 200 вантажівок. Країна передала Україні зі свого арсеналу 102 протитанкові ракети та 20 000 набоїв до кулемета, і це було стільки зброї, скільки він Люксембург міг собі дозволити.

"Ми такі маленькі, у нас немає великої армії і, отже, обмежений запас, і ми від початку хотіли допомогти Україні", - сказав міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Було створено команду з двох осіб, що складається з власних торговців зброєю. Вони мали намір вивчити комерційні ринки зброї в Європі та США, і минулої весни підписали багатомільйонний контракт на постачання 6 000 ракет для РСЗВ "Град".

Поки Люксембургу вдалося купити 600 ракет, що становить одну десяту від початкової мети, та передати їх Україні. За словами Бауша, також вдалося поставити або укласти контракт на суму близько 94 мільйонів доларів у вигляді зброї та іншої військової допомоги для України від виробників у Великій Британії, Франції, Польщі та Нідерландах, що становить близько 16 % оборонного бюджету країни.

Люксембурзькі торговці зброєю швидко уклали контракт із чеським виробником на закупівлю боєприпасів під радянський калібр та калібр країн-членів НАТО. Вони мають бути доставлені вже цієї весни. Виробник, ім'я якого дилери просили не називати з міркувань безпеки, також продав їм 12 500 протитанкових гранат до РПГ-7.