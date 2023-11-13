Люксембург підтримав початок переговорів про членство України в ЄС

Однак про конкретну дату не йдеться.

Люксембург підтримує початок переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ країни Жан Ассельборн, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає "Європейська правда".

"Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб ця перспектива не була закрита, а була відкрита. З усіма проблемами", – сказав міністр.

Він додав, що про конкретну дату членства говорити не варто.

"Було б помилкою говорити, що Україна буде членом Європейського Союзу через два, три, чотири або п'ять років", – зазначив Ассельборн і пояснив, що це може розчарувати багатьох людей. Натомість, за словами глави МЗС Люксембургу, "треба працювати".