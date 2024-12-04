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ПОЛІТИКА

Люксембург підтримує Україну в ЄС, але проти її членства в НАТО

04 грудня 2024, 08:43
Люксембург підтримує Україну в ЄС, але проти її членства в НАТО
Фото: з вільного доступу
Там побоюються "зростання напруженості".

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі очільник МЗС Люксембургу Ксав'є Беттель висловився проти вступу України до Альянсу.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Беттель заявив, що членство України в НАТО може призвести до "зростання напруженості в регіоні".

"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", – зазначив міністр. На його думку, інтеграція країни, яка перебуває у стані війни з росією, може спровокувати нові конфлікти. Водночас Беттель висловив підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомляє "Суспільне", на запрошення України до Альянсу наразі немає консенсусу серед країн-членів НАТО. Найбільший спротив демонструють Сполучені Штати та Німеччина. Словаччина, Угорщина та Туреччина також висловилися проти цього кроку, що підтверджується заявами лідерів цих країн.

Напередодні зустрічі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни НАТО ухвалити рішення про запрошення України до Альянсу. Він наголосив, що цей крок став би адекватною відповіддю на агресивну політику росії.

НАТОЛюксембург

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