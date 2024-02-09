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Люксембург продовжив на рік механізм захисту українських біженців

09 лютого 2024, 13:59
Люксембург продовжив на рік механізм захисту українських біженців
Фото: reuters.com
Українцям продовжили всі пільги і права до 4 березня 2025 року.

Люксембург продовжив тимчасовий захист для українських шукачів притулку до 4 березня 2025 року. 

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ країни.

"У відповідь на російське вторгнення в Україну Люксембург, як і всі країни-члени ЄС, застосував механізм тимчасового захисту для людей, які втікають з України, починаючи з березня 2022 року. Цей механізм спочатку діяв протягом 12 місяців з моменту його активації, а потім продовжив до 4 березня 2024 року продовжено ще на один рік до 4 березня 2025 року", – вказано у повідомленні.

Також МЗС Люксембурга уточнило, що сертифікати, видані бенефіціарам тимчасового захисту як підтвердження їхнього статусу, будуть оновлені, і всім, хто користується захистом, надіслали листи з інструкціями.

"Важливо підкреслити, що продовження свідоцтва про тимчасовий захист до 4 березня 2024 року є необхідним для того, щоб відповідні особи могли продовжувати користуватися правами, пов’язаними з тимчасовим захистом, такими як право залишатися на території Люксембургу, право на роботу і право на матеріальну допомогу, що надається державою Люксембург", – резюмувати у МЗС країни. 

біженціЛюксембургзахиствійна в Україніросія окупанти

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