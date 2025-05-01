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Люксембург виділить €10 млн на Фонд підтримки енергетики України

01 травня 2025, 10:19
Люксембург виділить €10 млн на Фонд підтримки енергетики України
Фото: reuters.com
Вчора міністр закордонних справ Люксембургу відвідав Київ.

Глава МЗС Люксембургу Ксав’є Беттель оголосив про виділення 10 млн євро у Фонд підтримки енергетики України.

Про це стало відомо під час пресконференції міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Беттеля та міністерки оборони Люксембургу Юріко Бакес. 

В середу Беттель і Бакес відвідали Київ, де зустрілися з очільником українського зовнішньополітичного відомства Сибігою. 

Під час спільної пресконференції Беттель оголосив про виділення Україні 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики на "підтримку довгострокової енергетичної стійкості".

"Кошти енергетичного фонду будуть спрямовані на критичні потреби, від закупівлі обладнання та пального до модернізації енергетичної інфраструктури", – заявив глава МЗС України. 

Натомість міністр  закордонних справ Люксембургу сказав про виділення одного мільйона євро у Фонд першої леді Олени Зеленської "на підтримку проєкту для молоді віком від 16 до 21 року для надання психологічної допомоги".

 
Люксембургпідтримка України

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