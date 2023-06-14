Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу
Люксембург, визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Відповідну резолюцію ухвалила Палата депутатів.
Про це повідомляє пресслужба парламента Люксембурга.
"Під час відкритого засідання депутати ухвалили постанову, якою передбачається визнати "Голодомор" 1930-х років в Україні геноцидом", - йдеться в повідомленні.
Ще одна ухвалена резолюція люксембурзьками депутатами стосується підтримки демократичних сил білорусі. У парламенті засудили залученість білорусі в війні проти України на боці рф. У Палаті депутатів нагадали про створення парламентської групи дружби з білоруською опозицією.