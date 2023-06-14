Матеріали:
Теми:

Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

14 червня 2023, 09:09
Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: unian.ua
Голодомор в Україні визнали геноцидом вже понад 20 держав.

Люксембург, визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Відповідну резолюцію ухвалила Палата депутатів. 

Про це повідомляє пресслужба парламента Люксембурга.  

"Під час відкритого засідання депутати ухвалили постанову, якою передбачається визнати "Голодомор"  1930-х років в Україні геноцидом", - йдеться в повідомленні. 

Ще одна ухвалена резолюція люксембурзьками депутатами стосується підтримки демократичних сил білорусі. У парламенті засудили залученість білорусі в війні проти України на боці рф. У Палаті депутатів нагадали про створення парламентської групи дружби з білоруською опозицією. 

 

ЛюксембургГолодоморгеноцидвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхі російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхі російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Cуспільство
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 15:49
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Технології
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 14:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється