Люстрований заступник генпрокурора Голомша поновився на посаді через суд
Таке рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва, інформують "Українськi Новини".
"Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши справу за позовом Миколи Голомші до Генпрокуратури, постановив - визнати протиправним і скасувати наказ ГПУ про його звільнення з посади першого заступника генпрокурора України і постановив поновити Миколу Голомшу на посаді", - повідомила пресслужба суду.
На думку суду, під час проведення люстрації повинен бути дотриманий індивідуальний характер такої відповідальності, тобто вина чиновника повинна бути доведена в кожному конкретному випадку. Водночас відповідачем - Генеральною прокуратурою - не було надано доказів приналежності позивача до кола осіб, які своїми рішеннями, діями або бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади експрезидентом Віктором Януковичем.
Суд вважає, що позивач не може бути притягнутий до відповідальності лише в силу одного факту - заняття ним посади.
Розгляд цієї справи тривав з листопада 2014 року, а в квітні 2015 року року було зупинено до рішення Конституційного Суду з приводу відповідності Конституції норм закону про люстрацію.
Нагадаємо, що в жовтні 2014 року Голомша був звільнений з посади заступника генпрокурора відповідно до люстрації.
У 2015 році він звернувся в суд з позовом. Голомша заявляв про порушення норм Конституції, норм трудового закону і закону про люстрацію, який передбачає очищення влади від людей, які своїми діями або бездіяльністю сприяли встановленню режиму, допомагали Януковичу узурпувати владу.
Відзначимо, що у 2016 році екс-заступник Генерального прокурора Микола Голомша та генерал Володимир Замана заявили, що Олександр Турчинов був не єдиним, хто голосував за введення військового стану і застосування конкретних силових дій проти РФ. За їх словами, пропозиції інших прихильників воєнного стану не внесли в стенограму.
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