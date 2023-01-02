Маасікас: Україна в ЄС – це найнадійніший спосіб забезпечення миру

Лідери Євросоюзу говоритимуть щодо членства України у ЄС на наступному саміті Україна-ЄС на початку 2023 року

Україна хоче приєднатися до Європейського Союзу, оскільки вважає це найважливішим і найнадійнішим способом забезпечити власний мир, стабільнісь та довгострокове процвітання.

Про це голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив в інтерв’ю Укрінформу.

Він вважає, що лідери Євросоюзу говоритимуть про переговори щодо членства України у ЄС на наступному саміті Україна-ЄС на початку 2023 року.

За словами Маасікаса, політика розширення Євросоюзу залишається геостратегічною інвестицією в безпеку, процвітання та стабільність Європи.

"Ми віримо, що Україна прагне приєднатися до Європейського Союзу, оскільки вважає це найважливішим і найнадійнішим способом забезпечення власного миру, стабільності і довгострокового процвітання. І якщо народ вирішив стати європейським у всіх сенсах цього слова – хто ж на цій Землі має право позбавляти його цього?", - заявив Маасікас.

Раніше Маасікас від імені Європейського Союзу підписав угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на 50 млн євро для відновлення інфраструктури України.