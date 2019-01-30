Мадуро: У нас є зброя Росії найвищого рівня, прибуває щомісяця
"Під час розмови кілька днів тому він мені сказав, що ми будемо посилювати співпрацю в економіці, торгівлі, нафті, газі, військовій справі, в усіх напрямках. Президент Володимир Путін нам завжди надає допомогу від Росії у всіх сенсах, і ми її приймаємо зі вдячністю", – заявив відсторонений президент Венесуели Ніколас Мадуро в інтерв'ю російському агентству "РИА Новости".
"У частині військової співпраці у нас є російська техніка найвищого рівня, найсучасніші системи озброєнь є в Венесуелі, вони добре розгорнуті, весь наш персонал працює, він пройшов підготовку в Росії. У нас дуже хороші взаємини в частині військової співпраці Путіним", – заявив він.
На запитання, чи буде він просити про нову зброю, Мадуро відповів: "У нас завжди є плани просування у співпраці, щоб покращувати повітряну оборону, артилерію, ракетну техніку. Завжди ми тут будемо просуватися вперед. І до Венесуели буде прибувати найсучасніша в світі зброя".
"Вона прибуває щомісяця, кожного місяця є співпраця. І це нормально, тут немає нічого екстраординарного", – заявив Мадуро.
Він не бачить ризиків для Росії через співпрацю з Венесуелою після нових санкцій з боку США проти Державної нафтогазової компанії Венесуели (PDVSA):
"Жодних. Тому що Росія – незалежна, суверенна країна; російські підприємства – дуже могутні в світі, у них є свої власні інженерні кадри, фінанси, логістика".
"PDVSA – підприємство суверенної країни, і оскільки ми дві незалежні країни, ми ведемо бізнес, здійснюємо інвестиції і проводимо реалізацію великих проектів із видобутку нафти. Все буде добре, бізнес між Росією і Венесуелою в нафті й газі захищено бронею", – заявив Мадуро.
Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
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