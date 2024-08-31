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Мадуро видав путіну двох колумбійців, які воювали за Україну – Politico

31 серпня 2024, 11:49
Мадуро видав путіну двох колумбійців, які воювали за Україну – Politico
Ніколас Мадуро і Володимир Путін. Фото: РИА Новости
Александр Анте та Хосе Арон Медіна поверталися на батьківщину через територію Венесуели.
Двоє колумбійських добровольців, які влітку 2023 долучилися до іноземного легіону ЗСУ та брали участь у війні на боці України, були заарештовані у столиці Венесуели Каракасі та передані росії.
 
Про це пише видання Politico.
 
Александр Анте та Хосе Арон Медіна поверталися на батьківщину через територію Венесуели. Під час затримання в них нібито знайшли документи, які підтверджували службу в українських військах, а також одяг з маркуванням батальйону "Карпатська Січ".
 
Журналісти вважають, що перший публічний випадок екстрадиції найманців, які воювали за Україну, є свідченням бажання незаконно оголошеного президентом Венесуели Ніколаса Мадуро укріпити альянс з кремлем. 
 
Наразі колумбійці перебувають у Москві у слідчому ізоляторі Лефортово. Від російського "правосуддя" їм загрожує 15 років перебування за ґратами.  
Владімір ПутінНіколас Мадуровійна в Україніросія окупанти

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