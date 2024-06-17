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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ допомагало іранським дослідникам в росії – Bild

17 червня 2024, 17:45
МАГАТЕ допомагало іранським дослідникам в росії – Bild
Фото: twitter.com/rafaelmgrossi
Зазначається, що Міжнародне агентство з атомної енергії минулого тижня оголосило, що Іран розширив свою ядерну програму.

МАГАТЕ надавало підтримку іранським дослідникам у галузі ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в росію.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що Міжнародне агентство з атомної енергії минулого тижня оголосило, що Іран розширив свою ядерну програму.

При цьому видання пише, що саме МАГАТЕ роками надавало підтримку іранським дослідникам і відправляло їх на навчання в росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку в цій галузі.

У 2018 році американці вийшли з ядерної угоди з Іраном і посилили режим санкцій проти Тегерана. У результаті угода розсипалася, Іран перестав дотримуватися правил і обмежив зовнішній контроль. 

Згідно з конфіденційними документами, МАГАТЕ згодом запустило програми фінансування іранської ядерної науки. 

Наприкінці 2019 року МАГАТЕ сформулювало мету проєкту "IRA2018001" у консультації з іранцями і пояснило, що діяльність буде нібито спрямована на підвищення кваліфікації та знань вчених і поліпшення апаратної та програмної інфраструктури, що сприятиме покращенню роботи та використання дослідницьких реакторів.

Журналісти також повідомили, що МАГАТЕ фінансувало численні програми навчання вчених з Тегерана в росії. Йдеться про те, що відібрані експерти інколи тижнями перебували на території держави-агресора "під крилом" російського "Росатому".

Bild пише, що наявні дані підтверджують підозри президента України Володимира Зеленського, адже він заявляв про існування альянсу росії та Ірану. За його словами, Тегеран отримав від Москви "підтримку іранської ядерної програми" в обмін на постачання безпілотників.

Представник МАГАТЕ при цьому підтвердив факт навчання в росії. 

Ядерна програма Ірану включає в себе кілька дослідницьких об'єктів, два уранових рудники, дослідницький реактор і об'єкти з переробки урану, які включають в себе три відомих заводи зі збагачення урану.

МАГАТЕІранядерна програма

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