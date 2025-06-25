МАГАТЕ хоче повернути своїх інспекторів на ядерні об'єкти Ірану

Йдеться, зокрема, про три заводи, де здійснювалося збагачення урану до початку ударів Ізраїля 13 червня.

Голова Агентства ООН з ядерного нагляду МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його головним пріоритетом є повернення його інспекторів на ядерні об'єкти Ірану для оцінки впливу військових ударів США та Ізраїлю та перевірки запасів збагаченого урану.

“Це пріоритет номер один”, – сказав Гроссі на пресконференції на засіданні кабінету міністрів безпеки Австрії.

Він хоче повернути своїх інспекторів, зокрема, на три заводи, де здійснювалося збагачення урану до початку ударів Ізраїля 13 червня.

На запитання, чи повідомив його Іран про стан своїх запасів збагаченого урану, зокрема про уран, збагачений до чистоти 60%, близької до збройового класу, він вказав на лист, отриманий від Ірану 13 червня, в якому йдеться, що Іран вживе “спеціальних заходів” для захисту своїх ядерних матеріалів та обладнання.

“Вони не вдавалися в подробиці щодо того, що це означає, але очевидно, що лист мав приховане значення. Ми можемо уявити, що цей матеріал там є”, – сказав Гроссі, припустивши, що значна частина матеріалу пережила атаки.