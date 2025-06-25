Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МАГАТЕ хоче повернути своїх інспекторів на ядерні об'єкти Ірану

25 червня 2025, 15:07
МАГАТЕ хоче повернути своїх інспекторів на ядерні об'єкти Ірану
Йдеться, зокрема, про три заводи, де здійснювалося збагачення урану до початку ударів Ізраїля 13 червня.
Голова Агентства ООН з ядерного нагляду МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його головним пріоритетом є повернення його інспекторів на ядерні об'єкти Ірану для оцінки впливу військових ударів США та Ізраїлю та перевірки запасів збагаченого урану.
 
Про це пише Reuters.
 
Це пріоритет номер один”, – сказав Гроссі на пресконференції на засіданні кабінету міністрів безпеки Австрії. 
 
Він хоче повернути своїх інспекторів, зокрема, на три заводи, де здійснювалося збагачення урану до початку ударів Ізраїля 13 червня.
 
На запитання, чи повідомив його Іран про стан своїх запасів збагаченого урану, зокрема про уран, збагачений до чистоти 60%, близької до збройового класу, він вказав на лист, отриманий від Ірану 13 червня, в якому йдеться, що Іран вживе “спеціальних заходів” для захисту своїх ядерних матеріалів та обладнання.
 
Вони не вдавалися в подробиці щодо того, що це означає, але очевидно, що лист мав приховане значення. Ми можемо уявити, що цей матеріал там є”, – сказав Гроссі, припустивши, що значна частина матеріалу пережила атаки.
МАГАТЕвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова з силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова з силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Політика
Пропагандистська гойдалка кремля. Антиядерні удари США викликають турбулентність в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 червня 2025, 07:28
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється