МАГАТЕ можуть звинуватити у співпраці з Росатомом – Greenpeace почала розслідування

В МАГАТЕ наполягають, що не бачать ознак того, що росія готується до перезапуску ЗАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить ознак того, що росія готується перезапустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Про це пише Reuters.

"Наші команди продовжують підтверджувати, що наразі немає жодних ознак того, що зараз відбуватиметься якась активна підготовка до перезапуску станції", – зазначив представник МАГАТЕ.

Натомість 27 травня міжнародна екологічна організація Greenpeace повідомила, що росіяни на окупованих українських територіях Запорізької та Донецької областей будують нову електролінію для перезапуску ЗАЕС.

ЛЕП прокладається вздовж північного узбережжя Азовського моря і має з’єднати окуповану ЗАЕС з енергосистемою рф. Станом на 23 травня 2025 року побудовано 90 км лінії з встановленими опорами.

Про те, що росіяни продовжують будівництво ліній електропередач від тимчасово окупованої ЗАЕС, зокрема через Маріупольський район, також повідомляв глава Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Крім того, Greenpeace розслідує роль МАГАТЕ, яка може сприяти незаконним діям Росатому.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 29 травня традиційно заявив, що ситуація на ЗАЕС "залишається надзвичайно нестабільною". При цьому повідомлення Greenpeace він не коментував.