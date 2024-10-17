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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ обіцяє допомогу Україні в реалізації проєкту нових блоків Хмельницької АЕС

17 жовтня 2024, 19:02
МАГАТЕ обіцяє допомогу Україні в реалізації проєкту нових блоків Хмельницької АЕС
Фото: dpa
Як повідомлялося, раніше проєкт добудови блоків Хмельницької АЕС підривали США та ЄС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) обіцяє підтримку і допомогу Україні в реалізації проєкту добудови двох енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє на прес-служба "Енергоатома".

"Обіцяю, що ми будемо поруч для допомоги Україні в збільшенні потужності Хмельницької АЕС за рахунок будівництва нових енергоблоків", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

За його словами, світ переорієнтовується на ядерну енергетику з метою переходу на зелену енергетику та покращення енергетичної безпеки – і Україна не залишиться позаду. 

"Ми будемо поруч для відновлення. Україна знову матиме одну з найбільших ядерно-енергетичних програм у Європі", – наголосив Рафаель Гроссі.

Як повідомлялося, раніше проєкт добудови блоків Хмельницької АЕС підривали США та ЄС.

За останніми соціологічними опитуваннями, добудову державних АЕС схвалюють 77% українців.

МАГАТЕАЕСГроссі

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