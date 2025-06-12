МАГАТЕ офіційно звинуватило Іран у порушенні ядерних зобов'язань

Це вперше за майже 20 років.

12 червня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, в якій звинувачує Іран у систематичному порушенні міжнародних гарантій ядерної безпеки. Це перше таке офіційне звинувачення з боку МАГАТЕ з 2005 року.

Про це повідомляють Al Jazeera, Reuters та France 24.

Документ підтримали 19 країн, троє — hосія, Китай та Буркіна-Фасо — проголосували проти, 11 утрималися, ще дві країни не взяли участі у голосуванні. Резолюцію ініціювали США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

МАГАТЕ звинувачує Іран у відсутності прозорості та ненаданні пояснень щодо слідів урану, виявлених на трьох об’єктах, що раніше не були задекларовані. Агентство зазначає, що ці обʼєкти могли бути частиною таємної ядерної програми, яка діяла до початку 2000-х років.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що нові дані загалом підтверджують давні підозри розвідок: Іран працював над створенням ядерної зброї до 2003 року.

У резолюції також згадується можливість передання справи до Ради Безпеки ООН, однак для цього знадобиться нове голосування.

Іран різко засудив рішення МАГАТЕ. Міністерство закордонних справ країни та Організація з атомної енергії Ірану назвали документ політично вмотивованим і необґрунтованим. У відповідь іранська сторона оголосила про запуск нового центру зі збагачення урану в "безпечному місці" та модернізацію обладнання на заводі у Фордо.

Нагадаємо, ядерна угода між Іраном та світовими державами була підписана у 2015 році, однак у 2018-му президент США Дональд Трамп вивів країну з домовленостей. Відтоді ядерна програма Ірану значно просунулась.

Зусилля адміністрації Джо Байдена відновити угоду провалилися наприкінці 2022 року, а після переобрання Трамп знову активізував тиск на Тегеран, вимагаючи нової угоди у двомісячний термін.