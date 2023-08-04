МАГАТЕ оглянуло два енергоблоки ЗАЕС

Тепер експерти вимагають доступу ще до чотирьох енергоблоків.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які відвідали захоплену російськими військами Запорізьку атомну електростанцію, заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель третього та четвертого енергоблоків, а також у турбінних залах АЕС.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі.

"Після неодноразових запитів команда мала безперешкодний доступ до дахів двох реакторних блоків, а також могла чітко бачити дахи турбінних залів. Команда продовжить свої запити відвідати дахи інших чотирьох блоків ЗАЕС", - зазначив Гроссі.

За його словами, огляд провели у четвер, після дев’ятої ротації експертних груп МАГАТЕ на електростанції.

У ніч перед ротацією команда повідомила, що чула серію вибухів поблизу електростанції. російські військові на ЗАЕС заявили, що внаслідок цих детонацій "впливу на майданчик, сусідню промзону та місто Енергодар не було".

Гроссі закликав «всі сторони» "утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерної аварії з потенційними наслідками для здоров'я населення та навколишнього середовища".

За останній тиждень групи МАГАТЕ провели додаткові інспекції та обходи території ЗАЕС. Зокрема, після обходу периметра території 1 серпня команда підтвердила, що міни, які вперше були помічені 23 липня, все ще стоять на місці, однак нових мін чи вибухівки не було виявлено.