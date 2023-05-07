МАГАТЕ отримали інформацію про початок евакуації мешканців Енергодара

Гроссі каже, що умови для роботи персоналу стають більш напруженими, стресовими та складними.

Персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС, залишається на місці попри евакуацію Енергодара. Проте поблизу атомної станції помітили зростання військової присутності й активності.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які були присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, отримали інформацію про початок оголошеної евакуації жителів прилеглого міста Енергодар, де мешкає більша частина персоналу станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі каже, що умови для роботи персоналу стають більш напруженими, стресовими та складними.

"Загальна ситуація в районі Запорізької АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований реальними загрозами ядерної безпеки, з якими стикається АЕС. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти загрозі важкої ядерної аварії та пов'язаним із нею наслідкам для населення та навколишнього середовища", — зазначив Гроссі.

МАГАТЕ додало, що останніми днями його фахівці на майданчику ЗАЕС не змогли відвідати Енергодар, але отримали інформацію, що евакуація в місті - це частина ширшої тимчасової евакуації в регіоні, про яку, як повідомляють, було оголошено в п'ятницю.

Водночас їм було заявлено, що оперативний персонал не евакуюється і робиться все необхідне для забезпечення ядерної безпеки на станції, всі шість реакторів якої перебувають у зупиненому стані.