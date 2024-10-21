МАГАТЕ підтримувало російські дослідження в Криму – розслідування

У відповідь на запит "Радіо Свобода" у МАГАТЕ заявили, що агентство продовжує розглядати Крим як частину України.

МАГАТЕ фінансувало дослідження російських вчених в Криму навіть після анексії півострова у 2014 році та після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну — попри те, що офіційно агентство визнає Крим українським.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Радіо Свобода".

У розпорядженні "Радіо Свобода" опинилися кілька внутрішніх документів МАГАТЕ, повʼязаних із двома науковими проєктами, які отримали підтримку агентства.

Перший із цих проєктів — Дослідження тимчасових тенденцій забруднення у прибережних російських районах Чорного моря за допомогою ядерних та інших аналітичних методів. Цей проєкт був запущений восени 2016 року і став частиною ширшої програми МАГАТЕ, в рамках якої аналогічні дослідження проводили в кількох країнах світу: крім росії, це Австралія, Італія, Вʼєтнам, Кувейт та інші.

В угоді про проєкт, підписаній главою однієї з адміністративних секцій МАГАТЕ, коротко описана програма проєкту: дослідження тимчасових тенденцій неорганічних та органічних забруднень, в окремих російських прибережних районах Чорного моря. Мова, зокрема, і про дослідження на російській морській станції в окупованому Севастополі.

Виконавцем проєкту був Обʼєднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД) із підмосковної Дубни (директор ОІЯД підписав угоду), провідним науковим співробітником проєкту стала Марина Фронтасьєва, співробітниця Лабораторії нейтронної фізики інституту. Угода передбачала, що проєкт буде здійснюватись до вересня 2019 року з можливістю продовження.

У тексті угоди не описана фінансова сторона, але в одному з пунктів згадується, що МАГАТЕ виступає спонсором проєкту.

Ще один документ щодо цього проєкту, який отримало "Радіо Свобода" — адресована МАГАТЕ грантова заявка, підготовлена ОІЯД за кілька місяців до підписання угоди у 2016 році. У ній також неодноразово згадуються плани взяття проб у Севастополі.

У заявці описано і передбачуваний бюджет проєкту на три роки: €165 тисяч, включаючи €120 тисяч на обладнання. Інститут просив у МАГАТЕ грант у розмірі €15 тисяч, решту планував покрити з власних коштів.

Згідно зі списком наукових праць, доданим до заявки на грант МАГАТЕ, у 2014—2015 роках Фронтасьєва опублікувала три статті на основі аналізу проб, узятих біля узбережжя Криму. Вони були виконані спільно з вченими Інституту південних морів у Севастополі, причому у статтях 2014 року він вказаний, як український, у 2015 — вже як російський.

У відповідь на запит "Радіо Свобода" у МАГАТЕ заявили, що агентство продовжує розглядати Крим як частину України. Представник агентства додав, що підтримані МАГАТЕ наукові проєкти за участю ОІЯД та Федерального центру охорони здоровʼя тварин мали «виключно технічний характер» і не виражають зміну позиції агентства щодо статусу Криму.

"Розглянуті дії підпадають під мандат МАГАТЕ "сприяти обміну науковою та технічною інформацією про мирне використання атомної енергії" і мали виключно технічний характер, не являючи собою зміни позиції Агентства за статусом Криму. Те саме стосується звітів контрагентів щодо таких дослідницьких угод. Думки контрагентів, виражені в їхніх звітах, є їх власними та не відображають позиції МАГАТЕ або його держав-членів", — заявили в агентстві.

На уточнююче питання про те, чому в такому разі офіційний представник МАГАТЕ підписав документ, у якому Севастополь зазначений як частина росії, в МАГАТЕ не відповіли.

Також агентство ніяк не прокоментувало і московський тренінг за участю співробітників медичних закладів із Донецька.