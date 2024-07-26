МАГАТЕ підтвердило відключення блоку на Південноукраїнській АЕС

Через коротке замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора і це призвело до витоку масла, яке загорілося від електричної дуги.

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило відключення енергоблока на Південноукраїнській АЕС минулого тижня через проблеми з трансформатором.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Минулого тижня команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що її енергоблок №2 був тимчасово відключений після спрацьовування електричних захистів через проблему з трансформатором у відкритому розподільчому пристрої 330 кВ, розташованому за межами майданчика АЕС", - заявили в Агентстві.

Після відновлення електричного з'єднання реактор був перезапущений і почав постачати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин.

В МАГАТЕ додали, що з часом він вийшов на повну потужність трохи більше ніж через 24 години після зупинки.