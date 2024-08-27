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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерного інциденту на Курській АЕС

27 серпня 2024, 17:45
МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерного інциденту на Курській АЕС
Фото: dpa
Рафаель Гроссі сказав, що зараз атомна станція працює в близьких до нормальних умовах, проте загроза щодо її безпеки залишається — Курська АЕС не має захисного купола.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Курській атомній електростанції росії існує ризик "ядерного інциденту".

Про це Гроссі сказав під час пресконференції після візиту на Курську АЕС, передає Reuters.

Рафаель Гроссі сказав, що зараз атомна станція працює в близьких до нормальних умовах, проте загроза щодо її безпеки залишається — Курська АЕС не має захисного купола.

росія стверджує, що українські Сили оборони, які після наступальної операції в цьому регіоні перебувають за 25 кілометрів від Курської АЕС, неодноразово її атакували. Україна цю інформацію не підтверджує й не спростовує.

"Безпека всіх атомних електростанцій є центральним та фундаментальним питанням для МАГАТЕ", — сказав напередодні Гроссі.

На пресконференції гендиректора МАГАТЕ були присутні і російські журналісти. Вони передають, що після перевірки Курської АЕС Рафель Гроссі поїде в Київ, щоб поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

АЕСМАГАТЕКурськ

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