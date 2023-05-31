МАГАТЕ представив план захисту ЗАЕС
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії представив оновлений план безпеки ЗАЕС на засіданні ООН.
Про це пише Європейська правда.
План Гроссі узгоджував під час численних зустрічей із керівництвом України і росії після свого візиту на ЗАЕС у вересні минулого року.
"В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов'язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту", – сказав очільник МАГАТЕ.
План складається з п'яти принципів:
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Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал.
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ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад, реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців.
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Не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС.
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Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної та надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу.
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Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.
Стежити за дотриманням правил повинні експерти МАГАТЕ. Вони працюють безпосередньо на ЗАЕС і в разі чого докладають керівнику про проблеми. І останній публічно повідомляє про будь-яке порушення цих принципів.
"Я урочисто прошу обидві сторони дотримуватися цих принципів", – заявив Гроссі.