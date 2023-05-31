МАГАТЕ представив план захисту ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні ООН закликав Україну і росію дотримуватися п'яти запропонованих ним принципів.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії представив оновлений план безпеки ЗАЕС на засіданні ООН.

Про це пише Європейська правда.

План Гроссі узгоджував під час численних зустрічей із керівництвом України і росії після свого візиту на ЗАЕС у вересні минулого року.

"В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов'язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту", – сказав очільник МАГАТЕ.

План складається з п'яти принципів:

Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал. ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад, реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців. Не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС. Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної та надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу. Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

Стежити за дотриманням правил повинні експерти МАГАТЕ. Вони працюють безпосередньо на ЗАЕС і в разі чого докладають керівнику про проблеми. І останній публічно повідомляє про будь-яке порушення цих принципів.

"Я урочисто прошу обидві сторони дотримуватися цих принципів", – заявив Гроссі.