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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ проводить ротацію експертів в Україні

21 липня 2023, 09:59
МАГАТЕ проводить ротацію експертів в Україні
Фото: dpa
МАГАТЕ після повномасштабного вторгнення рф створило постійні представництва на всіх українських АЕС.

МАГАТЕ цього тижня провело ротацію персоналу на Чорнобильській АЕС, незабаром відбудеться зміна експертів і на інших атомних електростанціях в Україні.

Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

"З січня цього року МАГАТЕ також має постійну присутність на всіх атомних електростанціях України – на Хмельницькій (ХАЕС), Рівненській (РАЕС), Южно-Українській (ЮУАЕС) та Чорнобильській (ЧАЕС). Експерти МАГАТЕ повідомляють, що, незважаючи на труднощі, АЕС продовжують дотримуватися графіку роботи та дозаправки паливом", - йдеться у повідомленні організації.

Експерти також підтверджують відсутність проблем, пов'язаних із ядерною безпекою станом на 20 липня на всіх українських АЕС.

МАГАТЕ після повномасштабного вторгнення рф створило постійні представництва на всіх українських АЕС. Фахівці міжнародної організації постійно контролюють їх стан та норми безпеки.

Зокрема, місія МАГАТЕ минулого тижня провела додаткові інспекції та обходи Запорізької атомної електростанції. Місія поки що не виявила важкої військової техніки, вибухівки чи мін на станції.

Місії поки не було надано запитаний доступ на дахи реакторів та їх турбінні зали, включаючи блоки 3 і 4, які представляють особливий інтерес.

АЕСМАГАТЕротація

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