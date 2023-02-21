МАГАТЕ разом з Іраном обговорює верифікацію збагачення урану

Міжнародному агентству з ядерної енергії відомо про нещодавні повідомлення у ЗМІ щодо рівня збагачення урану в Ірані.

Про це йдеться у Twitter МАГАТЕ.

Гендиректор Рафаель Маріано Гроссі запевнив, що Агентство обговорює з Іраном результати нещодавньої верифікаційної діяльності і надасть дані Раді керуючих за необхідності.

До слова, МАГАТЕ, яке інспектує іранські ядерні об'єкти, відзначає значні зміни в діяльності Ірану або в спеціальних звітах для Ради керуючих, що складається з 35 країн, або в регулярних щоквартальних звітах, які публікуються перед засіданнями Ради.

Дипломати заявили в неділю ввечері, що Агентство поки не опублікувало жодного такого звіту, пише Reuters.

Нагадаємо, МАГАТЕ заявило, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану, що може стати ще одним кроком до створення ядерної зброї.

Також раніше повідомлялось, що росіяни заблокували ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.