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МАГАТЕ розповіло про стан укриття ЧАЕС після ворожого удару

16 лютого 2025, 09:15
МАГАТЕ розповіло про стан укриття ЧАЕС після ворожого удару
Фото: twitter.com/evansovich
Представники МАГАТЕ заявляють, що рівень радіації на місці не змінився

Представники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) оглянули укриття Чорнобильської АЕС, що пошкоджене внаслідок атаки ворожим дроном.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

російський дрон пробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту. Це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіоактивних речовин назовні.
 
На місці експерти МАГАТЕ зафіксували дим із даху НБК і запах горілого пластику. Вони зазначили, що займання підживлює легкозаймистий матеріал в обшивці даху.
 
Група МАГАТЕ також зафіксувала, що внаслідок атаки дронів пошкоджені й зовнішня, і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно шість метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.
 
Ремонт укриття має розпочатися вже коли пожежу повністю загасять. Представники МАГАТЕ заявляють, що рівень радіації на місці не змінився.

 

МАГАТЕвійна в Україніросія окупанти

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