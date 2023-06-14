МАГАТЕ розробило програму допомоги Україні у подоланні наслідків підриву Каховської дамби

Перед візитом на Запорізьку АЕС він прибув до Києва та зустрівся з Зеленським.

У вівторок, 13 червня, генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гроссі представив програму допомоги Україні після підриву Каховської ГЕС.

Про це Гроссі повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я представив президенту Зеленському програму допомоги Україні на основі ядерних технологій у сферах здоров’я людей, безпеки харчових продуктів і питної води, здоров’я тварин, управління ґрунтами та водними ресурсами, а також в оцінці стану критичної інфраструктури після повені", - написав він.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ прибув до Києва перед візитом на Запорізьку АЕС. Він заявив, що наразі безпосередньої небезпеки для АЕС немає.