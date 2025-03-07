МАГАТЕ та Україна узгодили безпечні маршрути ротації на ЗАЕС

Сторони домовились про подальшу участь України в ротаціях.

Представники Міністерства енергетики України зустрілися з колегами з Міжнародного агентства з атомної енергії та домовились про те, що майбутні ротації на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції будуть відбуватися виключно маршрутами, погодженими з українською владою, та через території, які перебувають під повним контролем України.

Про це заявивміністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"росія не повинна залишатись безкарною за захоплення АЕС і створення ризиків для ядерної та радіаційної безпеки. Інакше це створить прецедент, який покаже, що таке кричуще порушення ядерної безпеки не має жодних правових наслідків. І роль МАГАТЕ у донесенні до міжнародної спільноти інформації про порушення та злочини росії на ЗАЕС є критично важливою", – сказав Галущенка.

Загрози для ядерної та радіаційної безпеки в Україні, що залишаються дуже високими, сторони обговорили у Відні, де відбувається засідання Ради керівників МАГАТЕ.

Галущенко наголосив, що атаки рф на критичну інфраструктуру є неприпустимими, цивільна інфраструктура має залишатися поза межами воєнних операцій, а її захист має бути пріоритетом для міжнародної спільноти.