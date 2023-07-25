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МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на території Запорізької АЕС

25 липня 2023, 10:09
МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на території Запорізької АЕС
Фото: Getty Images
Зазначається також, що ввечері 22 липня команда МАГАТЕ чула кілька вибухів на певній відстані від станції.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Як зазначається, під час обходу 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика. Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні, до якої персонал станції не має доступу.

"Як я вже повідомляв, МАГАТЕ було відомо про розміщення мін за межами периметра майданчика, а також у певних місцях всередині нього. Наша команда обговорила цю конкретну знахідку з керівництвом АЕС, і їй відповіли, що це було військове рішення, причому в зоні, яка контролюється військовими", – сказав Гроссі.

Він наголосив, що наявність вибухонебезпечних предметів на майданчику не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ і створює додатковий психологічний тиск на персонал.

Протягом останніх тижнів експерти МАГАТЕ проводили інспекції та регулярні обходи території ЗАЕС, проте не бачили жодних військових об’єктів. При цьому вони прагнуть доступу до дахів реакторів та машинних залів, у тому числі енергоблоків №3 і №4, "які викликають особливий інтерес", повідомив Гроссі.

 

МАГАТЕміниЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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