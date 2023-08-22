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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ зафіксувало вибухи та стрілянину поблизу Запорізької АЕС

22 серпня 2023, 20:21
МАГАТЕ зафіксувало вибухи та стрілянину поблизу Запорізької АЕС
росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили.

За останній тиждень поблизу окупованої росіянами Запорізької АЕС було зафіксовано вибухи та стрілянину.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Підкреслюючи потенційні ризики для АЕС, розташованої на передовій лінії конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до об'єкта, а іноді трохи далі від нього", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14 серпня сильний вибух струсонув вікна їхніх кімнат, а два дні потому пролунала стрілянина. 

Ще один вибух поблизу об'єкта стався 17 серпня, п'ять вибухів було чути на деякій відстані від ЗАЕС 20 серпня і ще п'ять 21 серпня.

"Щоб запобігти ядерній аварії, яка може вплинути на людей і навколишнє середовище, як і раніше, має першорядне значення дотримання п'яти основних принципів захисту Запорізької АЕС", - заявив генеральний директор Рафаель Гроссі.

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення рф в Україну. росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

МАГАТЕЗАЕСокупанти

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