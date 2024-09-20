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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ закликає до негайного виведення російських військ із Запорізької АЕС

20 вересня 2024, 15:33
МАГАТЕ закликає до негайного виведення російських військ із Запорізької АЕС
Фото: dpa
Під час своєї 68-ї сесії МАГАТЕ було ухвалено схвалила резолюцію.

МАГАТЕ на генеральній конференції ухвалило резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. росію закликали негайно деокупувати Запорізьку АЕС.

Про це повідомляють Міненерго та президент Володимир Зеленський в X (Twitter).

Під час своєї 68-ї сесії МАГАТЕ було ухвалено схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Документ підтримали 65 голосами, співавторами виступили 52 країни-члени агентства.

Резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України.

"МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу рф з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також до моменту повернення Запорізької АЕС під контроль України від росії вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на резолюцію МАГАТЕ. Він наголосив, що росія - єдиний терористичний режим у світі, який вкрав атомну електростанцію, яка є найбільшою АЕС у Європі, перетворив її на військову базу і продовжує використовувати для ядерного шантажу.

"Саме тому ядерна безпека є першим пунктом формули миру. І це було однією з головних тем на порядку денному першого саміту миру. Я радий бачити, що сьогоднішня резолюція генеральної конференції МАГАТЕ сприяє цим важливим зусиллям", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що колективна рішучість зможе змусити росію шантаж і терор.

війнарезолюціяМАГАТЕЗАЕСВолодимир Зеленський

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