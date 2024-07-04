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МАГАТЕ заявило про атаку дронів на підстанцію ЗАЕС

04 липня 2024, 20:35
МАГАТЕ заявило про атаку дронів на підстанцію ЗАЕС
Фото: nikvesti.com
Одному з працівників АЕС знадобилася медична допомога.
У Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що безпілотні літальні апарати атакували підстанцію неподалік Запорізької атомної електростанції.
 
Про це йдеться у заяві Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
 
За його словами, внаслідок цього постраждали працівники ЗАЕС, також сталися лісові пожежі.
 
"Ці неодноразові атаки безпілотників становлять загрозу ядерній безпеці та життю людей і мають бути припинені", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що в день інциденту експерти МАГАТЕ побачили густий дим та почули вибухи з боку розподільчого пристрою. Підстанція розташована за межами самого майданчика ЗАЕС, тому наслідків для неї не було. У заяві йдеться, що єдина лінія електропередач 750 кВ, що залишилася на станції, постачає електроенергію, необхідну для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки, а також для інших важливих функцій.
 
Крім того, поблізу міста Енергодар з 10:40 ранку зафіксували три удари БПЛА. Сталося влучання в одну з електричних підстанцій, внаслідок цього постраждали вісім працівників. Одному з них знадобилася медична допомога.
 
"Ймовірний удар також спричинив витік масла щонайменше з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також з'єднувальну лінію. В результаті постраждала підстанція "Радуга" наразі виведена з ладу, але Енергодар та прилегла промислова зона все ще отримують електроенергію," - йдеться у повідомленні.
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