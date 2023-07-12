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"Маємо потужні оборонні домовленості": Єрмак про результати саміту НАТО

12 липня 2023, 17:55
Фото: Офіс Президента
Країни-учасники погодили спільну декларацію підтримки України.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловився про результати саміту НАТО у Вільнюсі: "Він був непростий, але успішний. Є потужні оборонні домовленості".

Про це Єрмак написав на своїй сторінці в соцмережі. 

"Маємо потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави", – розповів голова ОП.

За його словами, погоджена декларація – це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

"Я дозволю собі не бути скромним. Вважаю цей результат важливою перемогою України на шляху до НАТО, і поясню чому. Сьогоднішня Декларація – це спільний продукт, який враховує як потреби України, так і можливості союзників. Він був би неможливим без величезної роботи та фундаментальної підготовки командами союзників. Дякую радникам з нацбезпеки, лідерам країн, нашим європейським партнерам за все", – підкреслив Єрмак.

Також він пояснив, що декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок – укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії. 

Крім того, ключовою тезою декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО.

Що передбачають гарантії безпеки

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу. 

Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Підтримка у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України.

Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація – перший документ, який символізує наявність "парасольки" у вигляді гарантій безпеки.

"Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні і підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО", – зазначив Єрмак.

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