До Києва прибули лідери "коаліції рішучих"

Це перший спільний візит лідерів чотирьох країн до України.

У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє "Суспільне".

На вокзалі у Києві європейських лідерів зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України", - сказав Сибіга на вокзалі.

Напередодні візиту Макрон, Стармер, Туск і Мерц оприлюднили спільну заяву, в якій закликали росію підтримати 30-денне повне та безумовне припинення вогню. Лідери зазначили, що підтримують "заклики президента США Дональда Трампа до мирної угоди" і попередили, що Захід готовий посилити тиск на москву, якщо вона не піде на відповідні поступки.

"Ми готові підтримати мирні переговори якнайшвидше. Проте росія повинна зупинити своє незаконне вторгнення, а Україна має право процвітати як безпечна та суверенна держава в межах міжнародно визнаних кордонів", ‒ йдеться у заяві.

Окремо зазначається, що європейські лідери продовжуватимуть нарощувати підтримку України ‒ як військову, так і політичну.