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Макрон домагатиметься перемир'я в Україні на час проведення Олімпіади-2024

15 квітня 2024, 14:55
Макрон домагатиметься перемир'я в Україні на час проведення Олімпіади-2024
Фото: Укрінформ
Еммануель Макрон запропонує світове перемир'я на час Олімпійських ігор.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, зокрема в Україні, на час проведення Олімпійських ігор-2024 та розраховує на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіня у цьому питанні. 

Про це пише BFMTV.

"Ми хочемо працювати над олімпійським перемир’ям і я думаю, що це можливість, до якої я спробую залучити багатьох наших партнерів", – заявив він.

Французький президент зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для "олімпійського перемир’я", уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і Хамас, війну росії проти України і війну в Судані.

Макрон, зокрема зазначив, що звернеться по допомогу до Сі Цзіньпіня, який за кілька тижнів відвідає Париж. Президент Франції також нагадав, що у його китайського колеги була "така сама робота" 2022 року з нагоди зимових Олімпійських ігор.

"Олімпіада, з дипломатичної точки зору, приносить багато речей", - додав Еммануель Макрон.

33-ті літні Олімпійські ігри 2024 року пройдуть у Парижі від 26 липня по 11 серпня. 

Еммануель Макронолімпійські ігри-2024війна в Україніросія окупанти

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