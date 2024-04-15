Макрон домагатиметься перемир'я в Україні на час проведення Олімпіади-2024

Еммануель Макрон запропонує світове перемир'я на час Олімпійських ігор.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, зокрема в Україні, на час проведення Олімпійських ігор-2024 та розраховує на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіня у цьому питанні.

Про це пише BFMTV.

"Ми хочемо працювати над олімпійським перемир’ям і я думаю, що це можливість, до якої я спробую залучити багатьох наших партнерів", – заявив він.

Французький президент зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для "олімпійського перемир’я", уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і Хамас, війну росії проти України і війну в Судані.

Макрон, зокрема зазначив, що звернеться по допомогу до Сі Цзіньпіня, який за кілька тижнів відвідає Париж. Президент Франції також нагадав, що у його китайського колеги була "така сама робота" 2022 року з нагоди зимових Олімпійських ігор.

"Олімпіада, з дипломатичної точки зору, приносить багато речей", - додав Еммануель Макрон.

33-ті літні Олімпійські ігри 2024 року пройдуть у Парижі від 26 липня по 11 серпня.