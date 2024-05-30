Макрон домігся того, щоб Канада звільнила Airbus від санкцій проти російського титану

Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", щоб переконати Трюдо надати звільнення європейським компаніям.

Президент Франції Еммануель Макрон особисто втрутився, щоб переконати прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо звільнити Airbus та інші аерокосмічні компанії від санкцій щодо російського титану.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, делікатний запит було зроблено під час телефонної розмови між двома лідерами у березні, через кілька тижнів після того, як Канада ввела санкції щодо стратегічного металу, що викликало тривогу у французької компанії Airbus та інших компаній, які все ще покладаються на російські поставки на заводах, розташованих у Канаді чи інших країнах.

Джерело, близьке до французького лідера, повідомило, що Макрон доклав "значних зусиль", щоб переконати Трюдо надати звільнення європейським компаніям.

"Багато повідомлень було передано на всіх рівнях", - додало джерело, маючи на увазі широкий дипломатичний і промисловий тиск.

Канадське джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Макрон порушив цю тему в розмові з Трюдо 29 березня напередодні візиту французького прем'єр-міністра Габріеля Атталя, який також торкався цього питання, коли був у Канаді.

Принаймні ще один європейський уряд також висловився на підтримку зусиль з лобіювання, повідомило ще одне джерело.

Оттава спочатку стояла твердо, але за кілька днів змінила свою політику, надавши Airbus та іншим пільги. Скасування спровокувало політичну суперечку щодо політики санкцій і викликало критику з боку посла України.

російська компанія ВСМПО-АВИСМА, що підтримується державою, історично є найбільшим виробником титану аерокосмічного класу, міцність і легка вага якого роблять його ідеальним для компонентів, що зазнають найважчих навантажень, таких як деталі двигунів і шасі для великих літаків.

Відучити промисловість від російського титану та інших найважливіших корисних копалин, які видобувають у країнах, як Китай, виявляється непросто.

"Проблема в тому, що на будівництво нового титанового заводу витрачаються роки, а на сертифікацію може піти рік чи два", - сказав Кевін Майклс, керуючий директор AeroDynamic Advisory.

Хоча Захід посилив санкції проти москви, раніше він уникав блокування доступу до спеціальних сплавів і поковок ВСМПО, побоюючись завдати шкоди своїй аерокосмічній промисловості.

Несподіване рішення Канади заборонити імпорт продукції ВСМПО збіглося з другою річницею вторгнення москви до України і застало авіакосмічну галузь зненацька.

Напружені дзвінки до Оттави почалися "відразу, буквально того ж дня", повідомило друге канадське джерело.

Airbus опинився на передовій. Усі шасі для прем'єрного літака A350-1000 виготовляються на одному заводі в Онтаріо.

"Airbus був одним із найвпливовіших лобістів, і вони робили це також через французький уряд", - сказало перше канадське джерело.

Канада не повідомила, коли закінчиться термін дії пільг, але людина, знайома з планом, сказала, що галузі дали три роки. Україна закликала західні країни посилити санкції.

Дехто побоюється, що суперечка з Канадою може посилити ще одну дилему для аерокосмічних компаній: скарги на санкції підкреслюють їхню залежність у стратегічних матеріалах від країн-експортерів, які, у свою чергу, можуть використати цю владу, щоб завдати удару у відповідь Заходу.

Зокрема, Китай заявив, що з 1 липня контролюватиме експорт деяких чутливих авіаційних та космічних компонентів.

Airbus - це велика європейська аерокосмічна корпорація, що спеціалізується на виробництві літаків, космічної техніки та інших аерокосмічних продуктів.