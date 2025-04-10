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Макрон допустив, що Франція визнає Палестину

10 квітня 2025, 10:31
Макрон допустив, що Франція визнає Палестину
Фото: Укрінформ
Це станеться лише у відповідь на дипломатичні кроки щодо Ізраїлю від арабських держав.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що визнання незалежності Палестини з боку його держави може відбутися вже у червні цього року.
 
Про це пише Reuters.
 
Умовою цього є "колективна динаміка", яка полягатиме в одночасному визнанні низкою арабських держав суверенітету Ізраїлю. Макрон вважає, що на початку літа потрібно провести конференцію за участі Саудівської Аравії та інших країн, на якій і можуть відбутися взаємні дипломатичні кроки.
 
Майже 150 членів ООН, включно з Україною, визнали Палестину самостійною державою. Але у цьому списку відсутні такі помітні представники західного світу як Сполучені Штати, Франція, Велика Британії та Німеччина.
 
Водночас Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Сирія та Ємен відмовляються від дипломатичних відносин із Ізраїлем.
ІзраїльПалестинаЕмануель Макрон

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