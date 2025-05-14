Макрон готовий розширити "ядерну парасольку" Франції

У Європі обговорюють ядерне стримування

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорювати з європейськими союзниками розміщення в їхніх країнах французької ядерної зброї.

Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу TF1.

Він повідомив, що офіційні рамки цих переговорів будуть визначеня протягом найближчих тижнів та місяців, однак він вже може назвати три головні умови для поширення ядерного захисту на європейських союзників:

Франція не платитиме за безпеку інших країн;

будь-яке розгортання ядерної зброї не повинно виснажувати її здатність до самооборони;

всі рішення про використання цієї зброї ухвалюватимуться виключно президентом Франції.

Франція активно обговорює можливість розширення свого ядерного стримування на інші європейські країни, реагуючи на зростаючі побоювання щодо зменшення військової присутності США в Європі та агресивну політику росії.