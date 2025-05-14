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Макрон готовий розширити "ядерну парасольку" Франції

14 травня 2025, 09:55
Макрон готовий розширити
Фото: Укрінформ
У Європі обговорюють ядерне стримування
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорювати з європейськими союзниками розміщення в їхніх країнах французької ядерної зброї.
 
Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу TF1.
 
Він повідомив, що офіційні рамки цих переговорів будуть визначеня протягом найближчих тижнів та місяців, однак він вже може назвати три головні умови для поширення ядерного захисту на європейських союзників:
 
Франція не платитиме за безпеку інших країн;
  • будь-яке розгортання ядерної зброї не повинно виснажувати її здатність до самооборони;
  • всі рішення про використання цієї зброї ухвалюватимуться виключно президентом Франції.
 
Франція активно обговорює можливість розширення свого ядерного стримування на інші європейські країни, реагуючи на зростаючі побоювання щодо зменшення військової присутності США в Європі та агресивну політику росії.
 
Париж разом із Німеччиною оголосив про створення спільної ради безпеки для зміцнення європейської оборони. Цей крок спрямований на зменшення залежності від США та посилення європейської автономії в галузі безпеки.
 
Французька ядерна доктрина передбачає виключно оборонне використання зброї у випадках загрози життєво важливим інтересам країни.
 
За словами експертів, розширення ядерного стримування на весь Європейський Союз вимагатиме значного збільшення арсеналу, що може бути складним через обмежені виробничі потужності та політичні обмеження.

 

Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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