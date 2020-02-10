Макрон хоче звузити дозвіл на освіту вдома через ризики "ісламістського сепаратизму"
"Це реальність, яку ми маємо називати прямо і дивитися їй в обличчя", - сказав президент під час сьогоднішньої промови про "сепаратизм" (у даному контексті - як відокремлення себе від суспільства загалом), зокрема ісламістський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV та Le Figaro..
Макрон оголосив, що вже з наступного навчального року отримувати освіту вдома можна буде лише учням, які не можуть вчитися разом з однолітками за станом здоров’я, або з інших серйозних причин. Ця вимога поширюватиметься на всіх дітей віком від 3 років.
Президент зазначив, що це найрадикальніше рішення в системі освіти за останній час, нарівні з законом від 1969 року, коли дівчата і хлопці почали навчатися разом. "Ми змінюємо парадигму, але це нагальна необхідність", - додав він.
Еммануель Макрон зазначив, що для деяких дітей, яких батьки не хочуть відправляти на навчання у школу, це закінчується низкою проблем.
Йдеться насамперед про негативні тенденції, що можуть виникати у приватних релігійних школах, які працюють поза державною системою освіти.
"Іноді вони (діти) не отримують взагалі ніякої освіти, але ходять у структури, які фактично не зареєстровані… Там може майже не бути вікон, графік з 8 ранку до 4 дня, виховательки у хіджабах, і, якщо запитати про зміст - молитви і декілька предметів, ось і вся освіта, - пояснив президент. - Школа має прививати насамперед цінності Республіки, а не певної релігії, і виховувати наших громадян, а не вірян".
Макрон додав, що не варто плутати належність до мусульманської віри та "ісламський сепаратизм" як негативне явище - "доктринізацію" людей, внаслідок чого вони не сприймають ідей рівності між чоловіками жінками, гідності тощо і вважають цінності і правила своєї спільноти вищими за державні закони.
Глава держави заявив, що ініціюватиме ширші можливості для вивчення арабської мови у школах та для ісламських студій в університетах.
Згідно з даними Міносвіти Франції за 2020 рік, зараз у Франції навчаються вдома близько 50 000 учнів шкільного віку - порівняно з 41 тис. у 2019 році та 35 тис. у 2017 році.
Попри те, що це значна кількість, такі учні складають лише 0,5% від усіх французьких школярів.
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