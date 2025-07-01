Макрон і путін провели телефонну розмову вперше з 2022 року
01 липня 2025, 20:53
Фото: з вільного доступу
Ішлося про війну в Україні та Іран.
російський диктатор путін поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це передає BFM TV.
За повідомленням Єлисейського палацу, президенти росії та Франції обговорили війну в Україні та іранську ядерну програму.
Це перша телефонна розмова між путіним і Макроном із 2022 року.
Макрон підкреслив непохитну підтримку Францією суверенітету та територіальної цілісності України й закликав якнайшвидше встановити режим припинення вогню та розпочати переговори між Україною і рф для "досягнення стійкого і надійного врегулювання конфлікту".
путін звинуватив Захід у політиці, яка нібито призвела до війни в Україні і заявив, що західні держави начебто багато років ігнорували інтереси безпеки росії.
путін застеріг Макрона, що мирна угода щодо України має бути "довгостроковою".