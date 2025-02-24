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Макрон і Стармер спробують вплинути на Трампа – The Times

24 лютого 2025, 09:53
Макрон і Стармер спробують вплинути на Трампа – The Times
Вони хочуть відмовити Трампа від двосторонніх переговорів із рф
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон домовилися скоординувати свої дії у спробі вплинути на план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.
 
Про це пише The Times, посилаючись на свої джерела.
 
Під час зустрічі з Трампом цього тижня європейські лідери спробують переконати Трампа не вести двосторонні мирні переговори з рф в обмін на європейські зобов'язання із забезпечення безпеки України в майбутньому.
 
Стармер має зустрітися з Трампом у Вашингтоні у четвер. Макрон уже провів окремі переговори із президентом у понеділок.
 
Видання також нагадує, що Британія в третю річницю вторгнення росії в Україну оголосить новий пакет санкцій, який заборонить поїздки до Великої Британії для всіх високопоставлених російських політиків, чиновників і бізнесменів. Міністерство внутрішніх справ країни оголосило, що в'їзд у країну буде заборонений усім місцевим і федеральним міністрам, а також директорам і топ-менеджерам великих російських компаній.
 
Водночас британські чиновники сумніваються в тому, що Стармер оголосить конкретний графік збільшення витрат на оборону до 2,5 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП) до зустрічі з Трампом.
 
Так, одне з високопоставлених джерел у Вайтхоллі сказало, що немає жодних ознак того, що Стармер готується зробити Трампу "велику пропозицію" найближчим часом.
 
У неділю міністр освіти Бріджет Філліпсон, відповідаючи на запитання, чи пообіцяє прем'єр-міністр Трампу, що Велика Британія витрачатиме "набагато більше", Філліпсон сказала, що "2,5 відсотка - це амбітно".
 
Вона також не стала критикувати Трампа за початок переговорів з путіним щодо України, сказавши, що президент правильно вчинив, звернувшись до росії з пропозицією про переговори, але "без участі Києва не може бути ніякого врегулювання".
 
"Не може бути ніякого врегулювання, якщо не буде переговорів за участю як росії, так і України", - заявила вона.
Трампвійна в Україніросія окупанти

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