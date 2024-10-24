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ПОЛІТИКА

Макрон ініціював конференцію в Парижі для збору гуманітарної допомоги Лівану

24 жовтня 2024, 13:39
Макрон ініціював конференцію в Парижі для збору гуманітарної допомоги Лівану
Макрон. Париж
Конференція проходить 24 жовтня у Парижі і має на меті зібрати 400 млн доларів.

У Франції починається ініційована президентом Емманюелем Макроном міжнародна конференція з метою зібрати 400 млн доларів на гуманітарну допомогу Лівану.

Про це повідомляє BFMTV.

Конференція проходить 24 жовтня у Парижі і має на меті зібрати 400 млн доларів, або ж 370 млн євро, на невідкладну гуманітарну допомогу сотням тисяч ліванців, які втекли зі своїх міст на півдні країни через операцію Ізраїлю проти "Хезболли".

На події очікують представників 70 країн світу і 15 міжнародних організацій. 

У Єлисейському палаці заявили, що доклали зусиль для того, щоб забезпечити якомога більші внески. Франція ще не анонсувала власну суму внеску.

Напередодні, у середу, Макрон приймав прем’єра Лівану Наджиба Мікаті.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в останніх коментарях щодо ситуації у Лівані заявив, що Париж наразі бачить головною метою наголошувати на необхідності припинення вогню, організацію масштабної гуманітарної допомоги та підтримку офіційних інституцій Лівану.

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.

ФранціяЛіванЕмануель Макрон

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