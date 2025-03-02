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Макрон намагається поновити діалог між Україною та США

02 березня 2025, 11:11
Макрон намагається поновити діалог між Україною та США
Фото: з вільного доступу
Французький лідер вважає, що Сполучені Штати не можуть дистанціюватися від України

Президент Франції Еммануель Макрон намагається відновити діалог між Києвом і Вашингтоном після напруженого обміну між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі. Французький лідер вважає, що дистанціювання США від України не відповідає їхнім інтересам.

Про це пише La Tribune Dimanche.

Макрон назвав прес-конференцію після зустрічі двох президентів "сюрреалістичним моментом", проте наголосив, що це не є підставою для розриву відносин.
 
"Окрім емоцій, потрібно повернутися до спокою, поваги та усвідомлення важливості ситуації, щоб знайти конкретні рішення", – заявив Макрон.
 
Французький президент також повідомив, що взяв на себе місію залагодження суперечностей між Трампом і Зеленським. 1 березня він провів телефонні переговори з обома лідерами, наголосивши, що такі питання слід обговорювати у конфіденційному форматі, а не на публіці.
 
За даними видання, під час розмови Зеленський висловив готовність відновити діалог зі США, зокрема щодо контракту на видобуток корисних копалин, який мав бути підписаний у Вашингтоні.
 
Макрон переконаний, що Сполучені Штати не можуть дистанціюватися від України. Він наголосив, що політика підтримки Києва відповідає дипломатичним і військовим традиціям США, а відмова від неї негативно вплине на їхню геополітичну позицію.
 
"Підписання перемир’я без безпекових гарантій для України підірве авторитет США як стримувальної сили у світі", – заявив Макрон.
 
Макрон також наголосив, що росія становить екзистенційну загрозу для Європи, адже Кремль не зупиниться на Україні, а може поширити агресію на Молдову та країни ЄС.
 
Попри виклики, французький лідер вірить у можливість досягнення справедливого та тривалого миру. Він також підтвердив, що разом із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером розглядає ідею розгортання європейських сил, які б забезпечили безпекові гарантії для України.

 

Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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