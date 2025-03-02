Макрон намагається поновити діалог між Україною та США

Французький лідер вважає, що Сполучені Штати не можуть дистанціюватися від України

Президент Франції Еммануель Макрон намагається відновити діалог між Києвом і Вашингтоном після напруженого обміну між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі. Французький лідер вважає, що дистанціювання США від України не відповідає їхнім інтересам.

Про це пише La Tribune Dimanche.

Макрон назвав прес-конференцію після зустрічі двох президентів "сюрреалістичним моментом", проте наголосив, що це не є підставою для розриву відносин.

"Окрім емоцій, потрібно повернутися до спокою, поваги та усвідомлення важливості ситуації, щоб знайти конкретні рішення", – заявив Макрон.