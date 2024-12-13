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Макрон назвав нового прем'єр-міністра Франції

13 грудня 2024, 14:55
Макрон назвав нового прем'єр-міністра Франції
Посаду отримав центрист Франсуа Байру.
Президент Франції Еммануель Макрон призначив центриста Франсуа Байру новим прем’єр-міністром країни.
 
Про це пише France24.
 
Колишній очільник уряду Мішель Барньє минулого тижня подав у відставку після вотуму недовіри в Національних зборах.
 
На Макрона тиснули, аби він обрав прем’єр-міністра, який зможе подолати глибокі розбіжності в парламенті.
 
Байру доведеться досягти консенсусу щодо способу подолання все більшого дефіциту бюджету Франції, який становить 6,1% – проти 5,5% минулогороку та перевищує прогноз у 4,4% на кінець 2024 року.
 
Офіс Макрона заявив, що в грудні буде обговорено тимчасовий закон про бюджет на 2025 рік.
 
Кандидатуру Байру було висунуто після того, як Макрон провів два дні зустрічей із лідерами партій, щоб домовитися про кандидата, який зможе подолати розбіжності та прийняти бюджет наступного року. На зустрічах в Єлисейському палаці не були присутні ні права партія “Національне об'єднання”, ні ліва “Нескорена Франція”.
 
73-річний Байру очолює партію MoDem (Демократичний рух) — союзника партії “Відродження” Макрона. Його вважали фаворитом на цю роль. Він колишній міністр освіти та член Європейського парламенту.
 
Байру стає шостим прем'єр-міністром за президентство Макрона, його попередник Барньє пропрацював лише три місяці.

 

ФранціяМакронвійна в Україніросія окупанти

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