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Макрон не переконав президента Бразилії змінити позицію щодо війни в Україні

30 березня 2024, 10:35
Макрон не переконав президента Бразилії змінити позицію щодо війни в Україні
фото: Reuters
Президент Бразилії виступає за переговори України та росії.

Президент Франції Еммануель Макрон та його бразильський колега Луїс Інасіо Лула да Сілва не змогли дійти згоди щодо російської агресії проти Україні, а також щодо присутності диктатора путіна на саміті G20.

Про це йдеться у статті Le Monde, присвяченій підсумкам триденного візиту французького лідера до Бразилії.

"Я перебуваю за стільки кілометрів від України, що не почуваюся зобов'язаним відчувати таку ж нервозність, як французи, які перебувають ближче", – сказав президент Бразилії.

За його словами, Зеленському та путіну доведеться домовлятися, тож Лула готовий вести переговори для досягнення миру.

"Франція – держава миру, але вона не є слабкою і захищає демократію та міжнародне право", – водночас заявив Макрон.

Як зауважує видання, французький лідер наполягав, що питання участі путіна на саміті G20 у Ріо має бути предметом консенсусу.

"Якщо це буде зустріч, яка не принесе користі і створить розкол, її не варто проводити", – сказав він.

Бразилія з 1 грудня головує у G20, і її президент заявляв, що запросить путіна на саміт, однак не може гарантувати йому безпеку.

ПутінМакронвійна в Україніросія окупантиЛуласаміт G20

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