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Макрон не виключає відправлення західних військ до України

27 лютого 2024, 08:41
Макрон не виключає відправлення західних військ до України
Фото: Укрінформ
Наразі консенсусу з цього питання немає, але тема обговорювалася на саміті в Парижі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх сухопутних військ.

Про це пише Reuters.

Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому". 

Макрон переконує, що його держава та інші партнери України "зроблять все, що повинні, аби росія не перемогла".   

Висловлювання Еммануеля Макрона широко підхопили російські офіційні видання та пабліки.

Директор Євразійського комунікаційного центру Олексій Пілько у своєму телеграм-каналі зауважив, що у Парижі йшлося про введення військ на українську територію на двосторонній основі (тобто шляхом окремих угод з Києвом, без парасольки НАТО та ЄС).

"Зазначимо, що прогноз про можливість у найближчі місяці прямого зіткнення росії з Північноатлантичним альянсом, або його окремими членами, переходить із розряду "немислима" у можливу подію", – каже Пілько і додає: "Велика війна в Європі набуває вже певних контурів".

Чи не єдиною можливістю її зупинити він вважає "політичну декларацію про готовність росії до обмеженої ядерної війни в Європі у разі введення в Україну військ третіх держав".

Головним козирем росії Пілько вважає її модернізований ядерний потенціал та гіперзвукові носії ядерної зброї.

військаМакронросія окупантивійна в Україні

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