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ПОЛІТИКА

Макрон: Німеччина та США проти вступу України до НАТО

09 липня 2024, 21:52
Макрон: Німеччина та США проти вступу України до НАТО
Фото: Укрінформ
За його словами, спротив цих країн у цьому плані є сильним.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що головними противниками вступу України до НАТО є Німеччина та США.

Про це він заявив напередодні ювілейного 75-го саміту Альянсу у Вашингтоні, повідомляє dpa.

Він відзначив «сильний спротив» цих країн щодо запрошення України до Альянсу. Макрон підкреслив, що рішення про запрошення Києва до НАТО буде спільним для всіх союзників.

"Українці були дуже роздратовані, коли зробили висновок, що двері відкриті, але не дуже. І я думаю, що сценарій Вашингтонського саміту такий самий", — нагадав він про відсутність запрошення для України на минулому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Раніше CNN повідомляло, що у спільному комюніке за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні шлях України до вступу в Альянс назвуть "незворотним". Зазначається, що це формулювання вже погоджено всіма членами і його не вилучатимуть при можливій зміні тексту.

СШАНімеччинаНАТОМакрон

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